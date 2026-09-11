В России запустили 5G

Сервисы связи 5G заработали в 16 городах России, сообщили в Минцифры. Источник фото: РИА Новости / Павел Бедняков «Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около десяти миллионов человек.
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