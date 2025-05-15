Школьники района покоряли пьедестал республиканских соревнований по летнему многоборью ´Защитник Отечества´.

В Пинске прошла республиканская спартакиада школьников по программе летнего многоборья ´Защитник Отечества´ среди юношей допризывного и призывного возраста - учащихся учреждений общего среднего образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии