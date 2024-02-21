Потеряв Авдеевку, Вооруженные силы Украины расписались в собственном бессилии и теперь Киев уже не спасут ни поставки новых вооружений, и ничего другого, будь то F-16 или ATACMS, сообщает издание Il Fatto Quotidiano.
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