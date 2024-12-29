Шокирующее признание депутата о мигрантах

«Завозили взрывоопасную молодежь из братских чувств к Средней Азии».Депутат Госдумы Владимир Васильев рассказал: опасных радикалов везли в Россию, чтобы «канализировать» опасность для среднеазиатских республик.
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