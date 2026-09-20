Тренер «Севильи» про 1:3: «Мы первыми навязали реальную борьбу «Барсе». Мы были лучше в 1-м тайме и могли уйти на перерыв, ведя 2:1»

Тренер «Севильи» Луис Гарсия оценил поражение от «Барселоны» (1:3) в 7-м туре Ла Лиги . - Не хватило энергии во втором тайме? – Единственным минусом первого тайма был счет (1:1), ведь мы могли уйти на перерыв, ведя 2:1.