В Абхазии в доме подозреваемого в убийстве депутата Харазии изъяли оружие

Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии в результате обыска в доме депутата Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве парламентария Вахтанги Голандзии и покушении на убийство госдеятеля Кана Кварчии, изъяло боеприпасы, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.
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