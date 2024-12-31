В Абхазии в доме подозреваемого в убийстве депутата Харазии изъяли оружие

Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии в результате обыска в доме депутата Адгура Харазии, которого подозревают в убийстве парламентария Вахтанги Голандзии и покушении на убийство госдеятеля Кана Кварчии, изъяло боеприпасы, взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.