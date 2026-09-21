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Новости Брянска

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Пожар в Локте Брасовского района ликвидирован, пострадавших нет

Пожар в Локте Брасовского района ликвидирован, пострадавших нет

На тушение пожара в поселке Локоть выехали четыре единицы специальной техники, пострадавших нет.Сигнал о возгорании в частном жилом секторе поселка Локоть Брасовского района поступил в оперативную дежурную смену регионального МЧС 21 сентября.

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