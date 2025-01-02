Важные нюансы автоматического продления водительских прав в 2025 году. В конце декабря 2024 года и начале января 2025 года в СМИ появилось бесчисленное количество сообщений об автоматическом продлении водительских прав в этом году.
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