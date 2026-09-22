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Царьград

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В Петербурге мужчина украл наушники за 15 тысяч рублей у станции

В Петербурге мужчина украл наушники за 15 тысяч рублей у станции

Жительница Санкт-Петербурга оставила сумку у станции Сергиево, а 49-летний мужчина забрал из неё беспроводные наушники и выбросил саму сумку.

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