Замена Mercedes-Maybach S-Class длиной почти 5,5 м с крошечным радиусом разворота 3,8 м, мощностью до 864 л.с. и новейшими технологиями. Серийная версия Maextro S800 прибыла к дилерам

Maextro S800, первый автомобиль Huawei под новым подразделением Harmony Intelligent Driving и ультра-роскошным брендом Maextro, поступает в дилерские центры по всему Китаю до его официального запуска 30 мая.
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