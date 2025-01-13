Корки от мандаринов никогда не выбрасываю, а варю их на плите и делаю конфеты

Конфеты-цукаты, которые можно есть просто так или добавлять в пироги, кексы и каши. Очень-очень вкусные! Красивые и яркие цукаты получаются Вкусно и недорого! Люблю, когда продукты можно есть целиком и не надо ничего выкидывать! И какая красота! Рецепт невероятно простой, как обычно =) Обязательно сохраняйте себе и пробуйте приготовить, пока мандарины в магазинах дешевые.