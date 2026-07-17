Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 277 подписчиков

Axios: более 60 сенаторов США поддержали законопроект о санкциях против России

Axios: более 60 сенаторов США поддержали законопроект о санкциях против России

Инициатива республиканской и демократической партий о принятии нового пакета санкций против России, предложенного сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), получила поддержку 61 американского законодателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии