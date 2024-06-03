Рябков: Россия предостерегает США от просчетов, которые могут иметь последствия

Москва предостерегает Соединенные Штаты от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, прокомментировавший разрешение Украине совершать атаки американским оружием вглубь территории Российской Федерации.