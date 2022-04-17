Новое место для ярмарок определили в Уссурийске – парковка у "Реми" на Чичерина

В Уссурийске расширен рынок сбыта сельхозпродукции за счет создания новой площадки для ярмарок. Торговать овощами, сеянцами и рассадой с 1 мая начнут на парковке супермаркета "Реми" по улице Чичерина, сообщает ИА UssurMedia.