Caviar создала эксклюзивные iPhone 15 и iPhone 16 в поддержку Павла Дурова Российский п...

Caviar создала эксклюзивные iPhone 15 и iPhone 16 в поддержку Павла ДуроваРоссийский производитель эксклюзивной электроники и аксессуаров Caviar представил кастомные версии iPhone 15 Pro и Pro Max в поддержку Павла Дурова под названием «#FreeDurov» (Свободу Дурову), а также анонсировал модель iPhone 16 Pro в том же исполнении.