Поможет ли высшая мера, если те же террористы «мертвы» еще до терактов? Православная церковь никогда не осуждала смертную казнь, если она осуществлялась по закону.
Смертная казнь в России: Раз церковь не осуждает — может, пора вернуть?
Комментарии
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Eduard
Зачем мы их кормим,содержим?Кто убивал убивать и дальше будит,
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5 час.
Eduard
Согласен! Про Смертную казнь(отмену)в Америке поговорить любят,а ведь там она есть!
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5 час.
Виктор Хованов
Какой участи вы пожелаете человеку, который убил вашу мать, отца или ребёнка? Или изнасиловал вашу жену или дочь? Легко быть гуманистом, если это не коснулось лично вас.
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31 мин.
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