ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    душечка, расскажи эту хрень своим однопалатникам типа двойникова и чужесранки... они тоже сильно совком ударенныеНам нужна не влас...
  • Сергей Читалов
    сплетни нужны не намШойгу и Дюмин: Дв...
  • Виктор Хованов
    Какой участи вы пожелаете человеку, который убил вашу мать, отца или ребёнка? Или изнасиловал вашу жену или дочь? Лег...Смертная казнь в ...

Смертная казнь в России: Раз церковь не осуждает — может, пора вернуть?

Смертная казнь в России: Раз церковь не осуждает — может, пора вернуть?

  Поможет ли высшая мера, если те же террористы «мертвы» еще до терактов? Православная церковь никогда не осуждала смертную казнь, если она осуществлялась по закону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Зачем мы их кормим,содержим?Кто убивал убивать и дальше будит,
Ответить
5 час.
Eduard
Согласен! Про Смертную казнь(отмену)в Америке поговорить любят,а ведь там она есть!
Ответить
5 час.
Виктор Хованов
Какой участи вы пожелаете человеку, который убил вашу мать, отца или ребёнка? Или изнасиловал вашу жену или дочь? Легко быть гуманистом, если это не коснулось лично вас.
Ответить
31 мин.

Картина дня

наверх