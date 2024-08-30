Global Look Press/dsns.gov.ua На Украине сообщили о пожаре в городе Сумы на севере страны. По данным, опубликованным в Telegram-канале областной военной администрации, в ряде районов города из-за пожара произошло задымление.
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