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На Украине сообщили о пожаре в городе Сумы

На Украине сообщили о пожаре в городе Сумы

Global Look Press/dsns.gov.ua На Украине сообщили о пожаре в городе Сумы на севере страны. По данным, опубликованным в Telegram-канале областной военной администрации, в ряде районов города из-за пожара произошло задымление.

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