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Мизулина: оскорблявшие РФ блогеры должны задумываться, что они могут вернуться

Мизулина: оскорблявшие РФ блогеры должны задумываться, что они могут вернуться

На встрече с молодежью на фестивале КВН в Сочи глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выразила недовольство по поводу блогеров, включая признанного иноагентом Максима Галкина, которые делают негативные замечания о России, не задумываясь о возвращении в страну.

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