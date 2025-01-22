Мизулина: оскорблявшие РФ блогеры должны задумываться, что они могут вернуться

На встрече с молодежью на фестивале КВН в Сочи глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина выразила недовольство по поводу блогеров, включая признанного иноагентом Максима Галкина, которые делают негативные замечания о России, не задумываясь о возвращении в страну.
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