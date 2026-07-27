Трамп обещает узнать у Путина, не Россия ли передаёт координаты баз США Ирану Точность ударов иранских баллистических ракет по американским военн.
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Трамп обещает узнать у Путина, не Россия ли передаёт координаты баз США Ирану Точность ударов иранских баллистических ракет по американским военн.
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