Арно Хидирбегишвили: Грузинские наемники на Украине должны быть лишены грузинского гражданства!

Саакашвили, мол, плохо, он потерял в весе! А почему должно быть хорошо человеку, из-за которого Грузия потеряла одну пятую своей территории?! А если этому симулянту действительно плохо, к нему часто наведывается один митрополит — пусть исповедуется и хоть раз покается за содеянное! Нет, ни разу грузинский народ не услышал от Саакашвили ни слова извинения! Хотя бы за невинно убиенных нечеловеческими пытками, к примеру — полковника Тетрадзе, героя Афганистана! Сильного, как лев, но необычайно скромного, убелённого сединами тбилиссца знали многие, то есть — он мог многих оклеветать в шпионаже в пользу России, чтобы спасти себе жизнь! Но Серго Тетрадзе предпочёл умереть, чем совершить подлость.