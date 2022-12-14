Время узнать правду!

7 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВС
    "...Поскольку центры принятия решений по Украине находятся не в Киеве, то зачем бить по офису президента?" Посыл авто...Киев стал успокаи...
  • Вадим Белов
    Всё верно, только поставляем не "мы", а олигархат, на интересах которого и завязана тактика ведения этой странной войны.Киев стал успокаи...
  • Юрий Кушнарев
    как-то пох,пусть хоть жрут друг друга. Пепел Донбасса стучит во многих сердцах...Особенности шаров...

Арно Хидирбегишвили: Грузинские наемники на Украине должны быть лишены грузинского гражданства!

Арно Хидирбегишвили: Грузинские наемники на Украине должны быть лишены грузинского гражданства!

Саакашвили, мол, плохо, он потерял в весе! А почему должно быть хорошо человеку, из-за которого Грузия потеряла одну пятую своей территории?! А если этому симулянту действительно плохо, к нему часто наведывается один митрополит — пусть исповедуется и хоть раз покается за содеянное! Нет, ни разу грузинский народ не услышал от Саакашвили ни слова извинения! Хотя бы за невинно убиенных нечеловеческими пытками, к примеру — полковника Тетрадзе, героя Афганистана! Сильного, как лев, но необычайно скромного, убелённого сединами тбилиссца знали многие, то есть — он мог многих оклеветать в шпионаже в пользу России, чтобы спасти себе жизнь! Но Серго Тетрадзе предпочёл умереть, чем совершить подлость.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх