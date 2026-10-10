Саудовская Аравия: авиакомпания SriLankan Airlines сообщила, что рейсы в и из международного аэропорта Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) были отменены до 18 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту.