В конгрессе США отдельным законом выделили Украине $300 миллионов

Во время корректировки проекта бюджета США на 2024 финансовый год палата представителей американского конгресса утвердила отдельный законопроект на выделение 300 миллионов долларов для оплаты производства вооружения, которое будет передано Украине.
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