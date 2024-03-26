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3 лучших спектакля в Театре им. Моссовета в апреле

3 лучших спектакля в Театре им. Моссовета в апреле

Три прекрасные постановки по пьесам Шекспира, Бергмана и Арбузова Ричард III © Елена Лапина/предоставлено Пресс-службой«Ричард III»  — одна из самых жестких пьес о борьбе за престол, в центре которой фигура заглавного героя, выписанная Шекспиром как исчадие ада.

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