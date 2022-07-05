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ФИНАНСЫ. Юран ответил на обвинения во взятках от агента Селюка. «Ахмат» и Агаларов - сколько? Москва против Киева: два «Динамо» и один бразильский форвард

ФИНАНСЫ. Юран ответил на обвинения во взятках от агента Селюка. «Ахмат» и Агаларов - сколько? Москва против Киева: два «Динамо» и один бразильский форвард

Главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на слова агента Дмитрия Селюка. Селюк ранее заявил, что Юран берет с футболистов своих команд деньги за попадание в состав.

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