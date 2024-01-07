Собянин сообщил, что москвичи стали активнее участвовать в благотворительности

Всего к сервису подключено 87 организаций Порядка 80 тысяч жителей Москвы перевели более 100 миллионов рублей в поддержку благотворительных организаций с момента запуска специального сервиса на портале мэра в 2020 году.
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