WSJ: Трамп запретит трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

REUTERS/Carlos Barria Президент США Дональд Трамп 5 февраля подпишет закон, запрещающий трансгендерам* участвовать в женских спортивных соревнованиях в школах и колледжах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.
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