15 доказательств того, что Норвегия — это ожившая сказка

Когда слышишь слово «Норвегия», первое, что приходит на ум, — это блондинки, фьорды и викинги. А еще бесконечные зеленые ландшафты и сказочная архитектура, которая особенно хороша в маленьких норвежских деревушках.
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