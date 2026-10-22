Все потому, что на поверхности передвижение для обоих сторон становится крайне сложным из-за плотности БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Я не хочу после...
- ВС Вирусы против суп...
- ВС Вирусы против суп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым