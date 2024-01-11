Онлайн-марафон знакомства с Университетом гражданской защиты.

Знакомство с ВУЗом спасателей онлайнВыбор профессии - один из самых важных вопросов, стоящих перед каждым человеком в жизни, поскольку от этого выбора во многом зависит дальнейшая судьба человека, положение в обществе, моральная и материальная удовлетворенность.