В поселке Трудовое вскоре появятся две поликлиники и обновленная школа

Глава Владивостока Константин Шестаков совместно с депутатом Законодательного Собрания Приморского края, председателем комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорем Чемерисом посетили одну школу и две строящиеся поликлиники в поселке Трудовое – детскую и взрослую.
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