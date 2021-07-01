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Что можно и категорически нельзя делать 2 июля в день Зосима Пчельника

Что можно и категорически нельзя делать 2 июля в день Зосима Пчельника

Православная церковь 2 июля чтит память святого апостола Иуды, брата Господня, а также святого Иова — первого патриарха Московского и всея Руси, жившего в XVI веке, и чудотворца Иоанна, служившего архиепископом в Шанхае и Сан-Франциско в XX веке.

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