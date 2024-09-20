Гуцул назвала страхом решение ЦИК Молдавии сократить число участков в РФ на выборах

Сокращение ЦИК Молдавии избирательных участков в РФ до пяти произошло с целью лишить диаспору, которая находится в России, возможности комфортного голосования на предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС.
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