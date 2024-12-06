Надежный движок без масложора, огромный багажник — конкурент Весты за 900 тысяч!

Согласитесь, если бы у китайцев были хорошие седаны или хэтчбеки класса B+ или С, то в возрасте 8-10 лет при пробегах 100-150 тысяч км они, наверное, стоили бы совсем немного – примерно в диапазоне от 400 до 900 тысяч рублей.