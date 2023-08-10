БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS Удивительно, но в Сети начали появляться группы, в которых люди требуют оправдать убийство бойцов ЧВК "Вагнер".
УБИЙСТВО ВАГНЕРОВЦЕВ ТРЕБУЮТ ОПРАВДАТЬ. А УБИЙЦ ОТПУСТИТЬ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Журавлев
Количество скандалов в стране увеличивается во время войны! Растёт нервное напряжение в обществе. Вот ещё и поэтому военные операции надо проводить быстро: надо воевать, а не сопли жевать.
Ответить
13 час.
Виталий Кирпиченко
Затянули мы с возвратом смертной казни! Только она остановит гибель тычяч людей.
Ответить
11 час.
Tatyana Zaytseva
Этих тварей посадить пожизненно. А вообще-то они достойны смертной казни.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии