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Царьград

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Церковь высказалась против кремации мёртвых

Церковь высказалась против кремации мёртвых

Православным верующим категорически запрещено кремировать тела своих усопших родственников.Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко напомнил верующим о том, что Русская Православная Церковь категорически против посмертного кремирования тел усопших, так как этот языческий обряд уничижает христианскую погребальную традицию.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
пустые аргументы. Всё-то они знают...ряженые бизнесмены
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