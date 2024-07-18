Церковь высказалась против кремации мёртвых

Православным верующим категорически запрещено кремировать тела своих усопших родственников.Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко напомнил верующим о том, что Русская Православная Церковь категорически против посмертного кремирования тел усопших, так как этот языческий обряд уничижает христианскую погребальную традицию.
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