Миршаймер: ВСУ не удержат оборону на ключевых участках фронта и потерпят крах

Украинская армия может потерпеть поражение на ключевых участках восточного фронта. Таким мнением поделился в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский политолог и эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии