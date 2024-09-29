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Миршаймер: ВСУ не удержат оборону на ключевых участках фронта и потерпят крах

Миршаймер: ВСУ не удержат оборону на ключевых участках фронта и потерпят крах

Украинская армия может потерпеть поражение на ключевых участках восточного фронта. Таким мнением поделился в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский политолог и эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер.

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