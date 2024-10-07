Пять минут хорошего настроения. Таки снова Одесса

- Шлёма! Мне срочно нужны деньги!- Шо, случилась какая-то беда?- А то, шо у человека нет денег - это таки уже не беда? ****************************************************************************************** На первом свидании:— Ну ладно, Яшенька, что это мы все обо мне, да обо мне.
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