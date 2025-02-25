Кто убил американского журналиста? – Зеленский завертелся как блоха на сковородке

Политнавигатор Владимир Зеленский сделал вид, будто не знает, о ком идёт речь, когда его спросили о смерти в харьковском СИЗО американского журналиста Гонсало Лира, который погиб от пыток после того, как был схвачен за репортажи, где допускал критику Украины.
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