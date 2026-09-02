Более 90 % платежей из России в Индию проходят за 10 минут

Более 90 % платежей из России в Индию через Сбер проходят менее чем за 10 минут. Потенциал индийского рынка значительно больше: в стране около миллиона экспортёров, с Россией работают лишь около 10 тысяч.
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