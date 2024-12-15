Медведев рассказал о задаче «Единой России» на 2026 год

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Задача «Единой России» — уверенно и бесспорно победить на выборах в Государственную Думу в 2026 году при поддержке большинства россиян, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.