Медведев рассказал о задаче «Единой России» на 2026 год

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Задача «Единой России» — уверенно и бесспорно победить на выборах в Государственную Думу в 2026 году при поддержке большинства россиян, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
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