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Генсек РФС: «В ФИФА нам сказали: «Сохраняем отстранение, пока УЕФА не снимет бан» 

— Есть ощущение, что позиция РФС в отношениях с УЕФА сейчас слабее, чем в 2022 году. Можете поспорить с этим? — В сильной позиции мы находимся каждый декабрь.

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