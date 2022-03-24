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Хабиб заступился за Масвидаля: «Все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заступился за Хорхе Масвидаля, который был арестован после нападения на Колби Ковингтона у ресторана в Майами.

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