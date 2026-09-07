Трафик в Ормузском проливе сократился до минимума с мая – Reuters

Коммерческое судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с мая, передает агентство Reuters. Источник фото: REUTERS / Stringer «За последние 10 дней через Ормузский пролив в сутки проходило в среднем 10 судов с сырьем на борту — это самый низкий показатель с мая», — говорится в публикации.
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