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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинн Хьюз о контракте с «Миннесотой»: «Не чувствую, что загнан в угол и обязан подписать договор до начала лагеря. Хочу никуда не спешить и принять решение, которое пойдет всем на пользу»

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз высказался по поводу ситуации с новым контрактом. Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 7,85 миллиона долларов в год истекает в конце следующего сезона.

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