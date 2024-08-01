В Москве гражданка Узбекистана набросилась с кулаками на контролёра автобуса за то, что та попыталась оштрафовать её за безбилетный проезд.
Гражданка Узбекистана начала избивать контролера в автобусе. Видео
Комментарии
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КОТ
Доколе?
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3 час.
НЧ
Нелли Черепнева
Когда я еду в автобусах, все эти незаменимые специалисты никогда не оплачивают проезд, они заходят в автобус и спокойно садятся на сиденье без оплаты проезда ..... И это систематически происходит!!!
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2 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Эти мадамы в родных кишлаках безвучные, покорные и молчаливые, терпят побои своих мужиков, пашут дома, бесправные.А здесь оборзели в корень, ощущение, что так они себя ведут по чьей то указке, провоцируют русский народ.Дикарье было, дикарьем и осталось
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1 час.
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