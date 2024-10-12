День каминг-аута* в Москве закончился массовым задержанием

В столичном гей-клубе (относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено) «Центральная станция» прошел день каминг-аута, в результате которого в отделение полиции были доставлены 50 человек.
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