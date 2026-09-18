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Татар-информ

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Министр спорта Татарстана проголосовал на избирательном участке в КНИТУ-КАИ

Министр спорта Татарстана проголосовал на избирательном участке в КНИТУ-КАИ

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​ Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов принял участие в голосовании на избирательном участке № 42, расположенном в первом здании КНИТУ-КАИ на улице Карла Маркса, 10.

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