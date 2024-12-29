Поздравление ветеранов с Новым годом.

Глава администрации Ленинского района г. Бобруйска Марина Згорская и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Жук поздравили с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны Евгению Григорьевну Блувол и Екатерину Дмитриевну Богдан .
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