Внимание на дорогах Франции. Что появится на них в следующем году

В 2025 году на дорогах Франции появится больше радаров и камер наблюдения. С их помощью будет контролироваться вождение без ремня безопасности, вождение слишком близко к другим транспортным средствам и использование мобильного телефона во время вождения.
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