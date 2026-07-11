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Оценены шансы Инфантино переизбраться на пост главы ФИФА после скандала с американцем

Оценены шансы Инфантино переизбраться на пост главы ФИФА после скандала с американцем

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино столкнулся с потерей поддержки ряда футбольных ассоциаций на фоне скандала вокруг отмены дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года.

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